Специалисты филиала ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ВВО завершили подготовку к отопительному периоду

Оставшиеся пробные топки будут проведены до конца сентября текущего года, после которых сотрудники жилищно-коммунальных служб перейдут к запуску котельных для прохождения отопительного сезона.
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