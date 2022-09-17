Специалисты филиала ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ВВО завершили подготовку к отопительному периоду

Специалисты филиала ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ВВО завершили подготовку к отопительному периоду

Оставшиеся пробные топки будут проведены до конца сентября текущего года, после которых сотрудники жилищно-коммунальных служб перейдут к запуску котельных для прохождения отопительного сезона.

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