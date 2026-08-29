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Царьград

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Сергей Собянин объявил о запуске 27 новых маршрутов до 2026 года

Сергей Собянин объявил о запуске 27 новых маршрутов до 2026 года

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что до конца 2026 года будет запущено 27 новых маршрутов в рамках проекта "Москва - область".

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