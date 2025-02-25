Футбольного арбитра, попросившего автограф у Месси, отстранили от судейства на полгода

Мексиканский футбольный арбитр Марко Ортис отстранен от судейства на шесть месяцев. Такое дисциплинарное взыскание он получил за просьбу автографа у Лионеля Месси – нападающего американского футбольного клуба "Интер Майами" и национальной сборной Аргентины, британский спортивный портал ESPN, ссылаясь на неназванный источник.