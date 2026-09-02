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6 ошибок при нормализации артериального давления

6 ошибок при нормализации артериального давления

Принимаете магний, чеснок или CoQ10, чтобы снизить давление? Это может помочь, но не заменяет лекарства.

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