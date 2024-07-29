"Звёздные кланы" готовят смену: Дети элиты захватывают эфир. Талант не нужен

HotRS

Ну, блин, у нас и чиновники с депутатами имеют династии, а чем хуже детки шоубизнесмэнов (вумэнов)? И у меня только мат на языке от слова элита. Элитными бывают коровы и быки. Хотя ... киркоровым быковать не привыкать.