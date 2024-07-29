"Звёздные кланы" готовят смену: Дети элиты захватывают эфир. Талант не нужен

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Комментарии
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ГМ
Георгий Михалев
Правильно, надо действовать на опережение, обосрать всех заранее.
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5 час.
HotRS
Ну, блин, у нас и чиновники с депутатами имеют династии, а чем хуже детки шоубизнесмэнов (вумэнов)? И у меня только мат на языке от слова элита.  Элитными бывают коровы и быки. Хотя ... киркоровым быковать не привыкать.
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4 час.
Андрей
Кто же заставляет покупать билеты?
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1 час.

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