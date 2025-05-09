Себастьян Феттель: «Напрямую заменить Марко в «Ред Булл» невозможно»

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» Себастьян Феттель рассказал, что затрудняется дать ответ на вопрос о том, готов ли он стать преемником Гельмута Марко в «Ред Булл» и продолжить его работу, если австриец решит уйти на пенсию.