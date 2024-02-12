Полиция Техаса: женщина открыла стрельбу в евангелистской церкви в Лейквуде

Женщина открыла стрельбу в евангелистской церкви в городе Лейквуд штата Техас. Пострадал ребенок, он в критическом состоянии, сообщил журналистам начальник полиции округа Трой Финнер, его процитировало РИА «Новости».
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