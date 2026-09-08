Акция «99 подарков» пройдет в Яр-Сале и Сеяхе

В Яр-Сале и Сеяхе на фестивале «Хлеб Ямала» запустят праздничную акцию «99 подарков». Мероприятие приурочено к 99-летию поселений, а главными подарками в розыгрыше станут современные хлебопечки, сообщили в администрации Ямальского района.
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