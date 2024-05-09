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«Ванкувер» одолел «Эдмонтон» – 5:4, отыгравшись с 1:4. Задоров – 2-я звезда матча: сравнял на 54-й и сделал пас на победный гол

«Ванкувер» одолел «Эдмонтон» – 5:4, отыгравшись с 1:4. Задоров – 2-я звезда матча: сравнял на 54-й и сделал пас на победный гол

В первом матче серии 2-го раунда «Ойлерс» вели 4:1 к 38-й минуте, но в итоге «Кэнакс» удалось забросить четыре шайбы подряд.

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