Астраханский губернатор опубликовал имена кандидатов в Совет Федерации

Имена трех кандидатов в Совет Федерации, которые будут предложены в случае победы на очередных выборах главы Астраханской области губернатора Игоря Бабушкина, опубликованы 31 июля на сайте областного избиркома.
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