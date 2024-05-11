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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Пользователи Stack Overflow протестуют против сделки с OpenAI и стали намеренно порти...

Пользователи Stack Overflow протестуют против сделки с OpenAI и стали намеренно порти...

Пользователи Stack Overflow протестуют против сделки с OpenAI и стали намеренно портить свои кодыПартнёрство между популярным ресурсом для программистов Stack Overflow и компанией OpenAI, объявленное на этой неделе, встретило шквал критики со стороны сообщества Stack Overflow.

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