Донские казаки уничтожили опорный пункт ВСУ в Курской области

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников Операторы БПЛА гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка из Феодосии обнаружили и уничтожили в Курской области опорный пункт ВСУ вместе с находившимися там украинскими националистами.
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