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Новая иммунотерапия полностью избавила ребенка от агрессивного рака и метастазов в легких

Новая иммунотерапия полностью избавила ребенка от агрессивного рака и метастазов в легких

Уникальным клиническим случаем поделились врачи из США. У 3-летнего пациента была агрессивная форма рака печени, плюс метастазы в легких.

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