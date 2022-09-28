Несекретные материалы

13 918 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • егор егоров
    То, что это временно понятно, отобьют однозначно, раздражает, что нет (или может я про него не знаю) нормального офиц...Лиииииииииииииима...
  • Александр
    Не в бровь,а в глаз.Браво,Роджерс.Лиииииииииииииима...
  • Мухтар Муслихов
    С автором поста согласен в всем и пост достойный. Но у меня есть еще один вариант возможной ядерной эскалации против ...Будет ли ядерный ...

«Защиты нет!» Новые БПЛА российской армии превратились в катастрофу для ВСУ

«Защиты нет!» Новые БПЛА российской армии превратились в катастрофу для ВСУ

В Киеве так долго и вдохновенно вещали о «коренном переломе» в ходе боевых действий, который всенепременно наступит, как только ВСУ будут «в достаточной мере» насыщены западным оружием и боевой техникой, что умудрились проморгать перелом настоящий.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх