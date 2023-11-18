Третий всероссийский фестиваль «Вперед к Островскому!» откроет спектакль Малого театра

Государственный академический Малый театр откроет в Санкт-Петербурге Третий всероссийский фестиваль «Вперед к Островскому!» комедией «Женитьба Бальзаминова» в постановке заслуженного артиста России Алексея Дубровского, сообщает ТАСС.
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