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Тульские новости

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Более тысячи игрушек и миллион рублей АКМ направил на благотворительность

Более тысячи игрушек и миллион рублей АКМ направил на благотворительность

На заключительном домашнем матче тульского АКМ в рамках регулярного чемпионата Всероссийской хоккейной лиги 2024/25 против хоккейного клуба «Ростов», «Академия Михайлова» провела благотворительную акцию «Мишкопад».

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