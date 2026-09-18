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Чемпионат Германии. «Бавария» против «Униона», «Штутгарт» примет «Боруссию» в субботу, «Байер» сыграет с «Лейпцигом» в воскресенье

18 сентября « Бавария » сыграет с « Унионом » в матче 4-го тура Бундеслиги. 19 сентября « Штутгарт » встретится с дортмундской «Боруссией».

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