Силуанов заявил о симметричном ответе на действия с активами России за рубежом AlexCoderСилуанов заявил о симметричном ответе на действия с активами России за рубежом AlexCoder За границей облизываются на российские активы Коалиция западных стран решила объединиться в своем стремлении ослабить Россию любыми способами.
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