Силуанов заявил о симметричном ответе на действия с активами России за рубежом AlexCoderСилуанов заявил о симметричном ответе на действия с активами России за рубежом AlexCoder За границей облизываются на российские активы Коалиция западных стран решила объединиться в своем стремлении ослабить Россию любыми способами.