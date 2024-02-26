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Силуанов заявил о симметричном ответе на действия с активами России за рубежом

Силуанов заявил о симметричном ответе на действия с активами России за рубежом

Силуанов заявил о симметричном ответе на действия с активами России за рубежом AlexCoderСилуанов заявил о симметричном ответе на действия с активами России за рубежом AlexCoder За границей облизываются на российские активы Коалиция западных стран решила объединиться в своем стремлении ослабить Россию любыми способами.

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