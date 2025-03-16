Арина Соболенко и Мира Андреева встретятся в финале турнира WTA

Арина Соболенко и Мира Андреева выступают под нейтральным флагом. Андреева, новая сенсация в женском теннисе, вышла в финал турнира благодаря эффектной победе над полькой Игой Свёнтек, вторым фаворитом соревнований.
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