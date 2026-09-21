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Нестареющая Жади из «Клона» отметила 50-летие в бикини — фото

Нестареющая Жади из «Клона» отметила 50-летие в бикини — фото

Снимки актрисы собрали сотни восхищенных комментариев. Джованна Антонелли Личный архивБразильская актриса Джованна Антонелли, ставшая всемирно известной благодаря роли Жади в сериале «Клон», поделилась смелыми кадрами.

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