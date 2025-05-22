В Европарламенте рассказали о переговорах с США о торговой сделке

Европейские политики ведут неофициальные переговоры о заключении торговой сделки с членами конгресса США, заявил «Известиям» евродепутат от Словакии, член правящей партии «Курс — социальная демократия» Любош Блаха.
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