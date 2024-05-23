Как музыка меняет вкус вина

«Сноб» рассказывает о научных экспериментах, которые показывают, что музыка может менять вкус вина.Глинтвейн под органКалифорнийский винодел Кларк Смит предлагал любителям вина провести эксперимент: налить в бокал каберне совиньон, сделать глоток, оценить степень его терпкости, а потом включить песню People Are Strange группы The Doors и попробовать вино еще раз.