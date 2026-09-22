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В Яренске управляющую компанию обязали выплатить работнику долг по зарплате

В Яренске управляющую компанию обязали выплатить работнику долг по зарплате

ООО «Ленский край» не выплатило сотруднику зарплату за апрель и май 2026 года.В Ленском округе управляющая компания выплатила работнику 45 тысяч рублей задолженности по зарплате и компенсации морального вреда после вмешательства прокуратуры.

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