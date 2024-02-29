Актриса Дарья Гончарова умерла в 53 года

Российская продюсер и актриса Дарья Гончарова скончалась на 54-м году жизни. Об этом сообщается на странице "ВКонтакте" подмосковного учреждения "Содружество домов культуры", где актриса в последние годы руководила театральной студией.
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