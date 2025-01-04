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Скандал за скандалом: украинский омбудсмен накинулся на ООН за отчет о пытках и изнасилованиях российских военнопленных

Скандал за скандалом: украинский омбудсмен накинулся на ООН за отчет о пытках и изнасилованиях российских военнопленных

Следом за МИД Украины в заочную перепалку с ООН включился и украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец. Офис последнего на своей страничке в соцсети раскритиковал предновогодний доклад ООН о нарушении прав человека на Украине – за упоминание в документе пыток в отношении российских военнопленных.

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