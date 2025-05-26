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Спектакль мечты с командой мечты в театре «Мост»

Спектакль мечты с командой мечты в театре «Мост»

В московском театре «МОСТ» прошли пресс — показ и премьера спектакля «Гудок!». Это история про то, как молодые одесситы 20–30-х годов прошлого века, увлеченные поэзией, — Валентин Катаев, Эдуард Багрицкий, Юрий Олеша, Илья Ильф и Евгений Петров — страстно мечтают состояться как литераторы и с этой целью перебираются в Москву и устраиваются в газету «Гудок».

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