В НСПК сообщили о новых методах борьбы с мошенничествами через виртуальные карты

Для борьбы с мошенничеством начиная с весны 2025 года НСПК (разработчик Mir Pay и оператор карт «Мир») будет передавать банкам информацию о количестве токенов, заведенных на одну банковскую карту — иными словами, о том, сколько виртуальных карт было выпущено к одному счету, а также о том, как давно их оформили, заявили «Известиям» в компании.
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