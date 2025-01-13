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В НСПК сообщили о новых методах борьбы с мошенничествами через виртуальные карты

В НСПК сообщили о новых методах борьбы с мошенничествами через виртуальные карты

Для борьбы с мошенничеством начиная с весны 2025 года НСПК (разработчик Mir Pay и оператор карт «Мир») будет передавать банкам информацию о количестве токенов, заведенных на одну банковскую карту — иными словами, о том, сколько виртуальных карт было выпущено к одному счету, а также о том, как давно их оформили, заявили «Известиям» в компании.

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