ШОК! Трамп в бешенстве от заявления Зеленского: конфликт на Украине может закончится в течение суток?

По мнению президента Украины, для этого необходимо безотлагательно принять Киев в НАТО. Зеленский признал, что в данный момент Соединенные Штаты не готовы к подобному шагу, однако подчеркнул, что возможность вступления Украины в альянс находится в компетенции американского лидера, сообщает тг-канал Украина.
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