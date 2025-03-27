ШОК! Трамп в бешенстве от заявления Зеленского: конфликт на Украине может закончится в течение суток?

По мнению президента Украины, для этого необходимо безотлагательно принять Киев в НАТО. Зеленский признал, что в данный момент Соединенные Штаты не готовы к подобному шагу, однако подчеркнул, что возможность вступления Украины в альянс находится в компетенции американского лидера, сообщает тг-канал Украина.