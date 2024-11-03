Патриарх Кирилл оценил идею подготовки чиновников из участников СВО

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье, 3 ноября, назвал «очень своевременной» инициативу по привлечению участников конфликта на Украине в программу по подготовке государственных управленческих кадров.
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