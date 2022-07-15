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Тётенька, спрячь! Танкист встретился со своей спасительницей из Волновахи

Тётенька, спрячь! Танкист встретился со своей спасительницей из Волновахи

3 месяца спустя мехвод танка Евгений вновь увиделся со своей спасительницей. Жительница Волновахи спасла танкиста из ДНР и 12 дней прятала его от украинских войск.

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