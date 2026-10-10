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Fox 5: жертвами стрельбы в Пенсильвании стали 9 человек, среди них — двое детей

Fox 5: жертвами стрельбы в Пенсильвании стали 9 человек, среди них — двое детей

Девять человек погибли в результате массовой стрельбы в городе Эри штата Пенсильвания в США. Среди жертв — двое детей и беременная женщина, сообщило издание Fox 5 .

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