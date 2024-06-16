В Архангельске приступили к асфальтированию проспекта Ломоносова

В областном центре ведутся работы на участке улицы Гагарина в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», инициированного президентомПо информации регионального министерства транспорта, более 361 миллиона рублей было выделено на модернизацию центрального проспекта столицы Поморья.
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