Экипажи Ка-52М ликвидировали боевиков ВСУ в курском приграничье

Также была уничтожена бронетехника украинской армии Российские вертолёты Ка-52М нанесли удар по личному составу и бронетехнике украинской армии в курском приграничье, авианаводчик подтвердил ликвидацию целей, сообщили в Министерстве обороны России.
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