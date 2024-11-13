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Петербургский дневник

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Экипажи Ка-52М ликвидировали боевиков ВСУ в курском приграничье

Также была уничтожена бронетехника украинской армии Российские вертолёты Ка-52М нанесли удар по личному составу и бронетехнике украинской армии в курском приграничье, авианаводчик подтвердил ликвидацию целей, сообщили в Министерстве обороны России.

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