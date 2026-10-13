Почти 40 нижегородских предприятий попали под санкции Евросоюза

Евросоюз ввел санкции против 39 предприятий в Нижегородской области. Список был опубликован в «Официальном журнале» ЕС 12 октября.
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