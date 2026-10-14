«Снеговики-добряки» объединяют народы Южного Урала

В 2026 году проект, ставший по-настоящему народным, посвящён Году единства народов России. Стартовая пресс-конференция прошла в необычном формате — за кухонным столом в кулинарном классе.
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