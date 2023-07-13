«Кремлёвский балет» представит главную премьеру осени – спектакль «Клеопатра»

21 сентября в Кремлёвском дворце состоится громкая премьера – спектакль «Клеопатра». Клеопатра В. Качесова в постановке основателя театра «Кремлёвский балет», народного артиста России Андрея Петрова – это яркий, драматичный и неожиданный спектакль.
21 сентября в Кремлёвском дворце состоится громкая премьера – спектакль «Клеопатра». Клеопатра В. Качесова в постановке основателя театра «Кремлёвский балет», народного артиста России Андрея Петрова – это яркий, драматичный и неожиданный спектакль.
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