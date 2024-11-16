«Это не он! Не может быть!» Как сын врача из Африки стал первым темнокожим, пожизненно осужденным в России

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Комментарии
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ВА
Владимир Акулов
Предлагаю  , прежде  чем  судить  разных  убийц , надо  спрашивать  у  их  матерей  ,  виновны  ли  их  дети-выродки...Если  мать  уверена  ,  что  ее  выродок  невиновен  ,  -  отпускать  убийцу  на  все  четыре  стороны  ))
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