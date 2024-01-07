Ким Кардашьян показала образ в стиле slavic girl

Знаменитая телезвезда и бизнесвумен Ким Кардашьян не боится экспериментировать со своим стилем. На днях она поделилась в своем инстаграме (принадлежащий компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) несколькими фото, на которых она позирует в меховом наряде, вдохновленном славянской культурой.