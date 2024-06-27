Песков: Россия желает скорейшего восстановления спокойствия в Боливии

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал внутренним делом Боливии происходящие там события, заявил, что Российская Федерация желает скорейшего восстановления спокойствия в южноамериканской республике.
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