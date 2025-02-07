ФРС проведет в 2025 году стресс-тесты для банков с учетом новых сценариев

ФРС опубликовала гипотетические сценарии для своих ежегодных стресс-тестов, которые направлены на оценку устойчивости крупных банков и их способности продолжать кредитование даже в условиях тяжелой глобальной рецессии, пишет Bloomberg.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)