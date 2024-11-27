В музее под Тверью зазвучат стихи Анны Ахматовой

8 декабря в 16:00 в филиале Тверской областной картинной галереи Мемориально-художественном музее Владимира Серова в посёлке Эммаусс пройдёт музейно-театрализованное мероприятие из цикла «Поэты Серебряного века о художниках» – «Плотное кольцо одиночества.
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