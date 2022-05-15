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Тина Канделаки и Мария Захарова отреагировали на итоги "Евровидения-2022"

Тина Канделаки и Мария Захарова отреагировали на итоги "Евровидения-2022"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и медиаменеджер Тина Канделаки одними из первых отреагировали на итоги музыкального конкурса «Евровидения-2022», победителями в котором стал украинский коллектив Kalush Orchestra с песней Stefania.

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