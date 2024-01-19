Следком завел дело против главы узбекского землячества, оскорбившего бойцов СВО

Усмана Баратова подозревают в возбуждении ненависти и унижении человеческого достоинства.Следственный комитет Москвы возбудил уголовное дело в отношении Усмана Баратова, президента узбекского землячества.
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