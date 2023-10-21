Игуодала завершил карьеру

4-кратный чемпион НБА Андре Игуодала объявил, что покидает профессиональный баскетбол. О своем решении знаменитый форвард, которому в январе исполнится 40 лет, рассказал в интервью газете The New York Times.
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