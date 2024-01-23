Виктор Литовкин: Мы что, должны весь Запад разбомбить?

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Комментарии
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САША ЛЕПАЕВ
но на него ответа нет.видимо не пришло время мало наших бойцов еще полегло.
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1 час.
МД
Михаил Дементьев
будут поставлять пока мы не ответим по их объектам.
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59 мин.
ВО
Виктор Ольхов
Не должны а обязаны и моментально все успокояться они ведь привыкли кота за хвост дергать понимая что за это никаких последствий им не будет!
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36 мин.

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