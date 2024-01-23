Военный эксперт оценил обещание Эммануэля Макрона снабдить Киев ракетами SCALP для ударов по Крымскому мосту Страны западного блока, стоящие за спиной Украины, намерены сделать все, чтобы помочь Киеву эффективно атаковать Крымский мост через Керченской пролив.
Виктор Литовкин: Мы что, должны весь Запад разбомбить?
Комментарии
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САША ЛЕПАЕВ
но на него ответа нет.видимо не пришло время мало наших бойцов еще полегло.
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1 час.
МД
Михаил Дементьев
будут поставлять пока мы не ответим по их объектам.
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59 мин.
ВО
Виктор Ольхов
Не должны а обязаны и моментально все успокояться они ведь привыкли кота за хвост дергать понимая что за это никаких последствий им не будет!
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36 мин.
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