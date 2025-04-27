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SCMP: китайские компании из-за высоких пошлин начали переносить заводы в США

Компании-производители из КНР начали открывать свои предприятия в США, чтобы таким образом избежать повышенных пошлин, отметили в своей публикации 27 апреля обозреватели издания South China Morning Post (SCMP).

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