Ударный кулак из 52 бригад: Сила Украины, о которой узнаем через два месяца

По отечественным СМИ разлилось благодушное настроение: новостные ленты забиты сообщениями о ежедневном уничтожении сотен украинских боевиков, в статьях – рассказы о том, в каком ужасе находится население подконтрольных Киеву территорий из-за тотальной мобилизации.