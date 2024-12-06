ИИ даёт плоды: HPE впервые завершила квартал с рекордной выручкой в $8,5 млрд и в...

ИИ даёт плоды: HPE впервые завершила квартал с рекордной выручкой в $8,5 млрд и вдвое выросшей прибыльюHewlett Packard Enterprise (HPE) сообщила результаты IV квартала 2024 финансового года, завершившегося 31 октября 2024 года, в котором компания получила рекордную выручку в размере $8,5 млрд, превысив показатель аналогичного квартала предыдущего финансового года на 15 %, чему способствовало увеличение продаж ИИ-серверов и хранилищ Alletra.