РНКБ: владельцы «детских» карт потратили около 200 млн рублей в первой четверти учебного года

Банк РНКБ (входит в Группу ВТБ) публикует статистические данные: с 1 сентября 2023 года по 31 октября 2023 года более 70 тысяч юных крымчан и севастопольцев совершили свыше 2 млн операций «детскими» картами на общую сумму около 200 млн рублей.