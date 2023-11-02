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Крымское информационное агентство

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РНКБ: владельцы «детских» карт потратили около 200 млн рублей в первой четверти учебного года

РНКБ: владельцы «детских» карт потратили около 200 млн рублей в первой четверти учебного года

Банк РНКБ (входит в Группу ВТБ) публикует статистические данные: с 1 сентября 2023 года по 31 октября 2023 года более 70 тысяч юных крымчан и севастопольцев совершили свыше 2 млн операций «детскими» картами на общую сумму около 200 млн рублей.

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