Саммит Путин — Трамп — Зеленский возможен только для фиксации договорённостей — Кремль

По словам пресс-секретаря Кремля, встреча лидеров России, США и Украины может состояться лишь тогда, когда основные договорённости уже будут подготовлены.
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